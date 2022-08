Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo rivela come ha scoperto che Riccardo la tradiva (Di martedì 30 agosto 2022) Quella tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sembrava una favola che durava ormai da diversi anni, per cui due mesi fa la notizia della rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solo ora, tuttavia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sui reali motivi che hanno portato alla rottura con l’ex tronista, e ha ammesso di aver scoperto che Riccardo Gismondi la tradiva. Non solo, perché ha anche rivelato come l’ha scoperto, ovvero tramite altre persone che sono andate a dirglielo. Alla domanda di un followers: “come hai scoperto delle corna?”, infatti, Camilla Mangiapelo ha risposto: “Le gole ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 agosto 2022) Quella traGismondi esembrava una favola che durava ormai da diversi anni, per cui due mesi fa la notizia della rottura è arrivataun fulmine a ciel sereno. Solo ora, tuttavia, l’ex corteggiatrice diha fatto chiarezza sui reali motivi che hanno portato alla rottura con l’ex tronista, e ha ammesso di avercheGismondi la. Non solo, perché ha anchetol’ha, ovvero tramite altre persone che sono andate a dirglielo. Alla domanda di un followers: “haidelle corna?”, infatti,ha risposto: “Le gole ...

pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - mara_carfagna : Capisco i timori di Boccia, protettore del feudo di Emiliano, che confonde le elezioni con una guerra e incita alla… - squil_3 : RT @pdnetwork: La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e sviluppo 3.… - SandraQuellen : @Laura_Bennati @Mister_Mustard_ @rep_roma Ma poi gli danno ancora spazio a lui, no alle centinaia di donne (e uomin… -