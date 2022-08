Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo conferma di essere stata tradita da Riccardo Gismondi (e gli lancia una bella stoccata) (Di martedì 30 agosto 2022) Quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura fra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi? La coppia, che si è conosciuta nel 2016 nel corso di Uomini e Donne, si è lasciata improvvisamente lo scorso luglio, dopo quasi 6 anni d’amore. Né l’ex tronista né la sua scelta, da sempre molto riservati, non hanno mai fatto trapelare nulla, chiudendosi nel massimo riserbo. Nonostante abbiano messo alla prova la loro relazione anche a Temptation Island, i due si sono sempre contraddistinti per la loro discrezione, anche sui social. Tuttavia ieri sera, nel rispondere ad alcune domande anonime arrivate nella box di Instagram, Camilla Mangiapelo si è lasciata andare a qualche frecciatina, facendo intuire di essere rimasta delusa da alcuni ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 agosto 2022) Quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura fra? La coppia, che si è conosciuta nel 2016 nel corso di, si è lasciata improvvisamente lo scorso luglio, dopo quasi 6 anni d’amore. Né l’ex tronista né la sua scelta, da sempre molto riservati, non hanno mai fatto trapelare nulla, chiudendosi nel massimo riserbo. Nonostante abbiano messo alla prova la loro relazione anche a Temptation Island, i due si sono sempre contraddistinti per la loro discrezione, anche sui social. Tuttavia ieri sera, nel rispondere ad alcune domande anonime arrivate nella box di Instagram,si è lasciata andare a qualche frecciatina, facendo intuire dirimasta delusa da alcuni ...

