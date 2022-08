Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 30 agosto 2022: nuovi arrivi e liti tra ex (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi pomeriggio 30 agosto 2022, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Sono state presentate le nuove troniste, Lavinia e l’ex corteggiatrice Federica Aversano, mentre i due tronisti Uomini verranno presentati nella registrazione di domani. Ma ci sono stati anche due ospiti, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, e molte novità per quanto riguarda il trono over. Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo rivela come ha scoperto che Riccardo la tradiva L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha reso noti nel dettaglio i motivi che l'hanno portata a chiudere con Riccardo Girmondi ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi pomeriggio 30, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di. Sono state presentate le nuove troniste, Lavinia e l’ex corteggiatrice Federica Aversano, mentre i due tronistiverranno presentati nelladi domani. Ma ci sono stati anche due ospiti, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, e molte novità per quanto riguarda il trono over., Camilla Mangiapelo rivela come ha scoperto che Riccardo la tradiva L'ex corteggiatrice diha reso noti nel dettaglio i motivi che l'hanno portata a chiudere con Riccardo Girmondi ...

