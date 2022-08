Uomini e Donne anticipazioni, Federica Aversano è la nuova tronista: “Sono una rompiscatole!” (Di martedì 30 agosto 2022) Mentre presso gli studi Elios di Roma si sta registrando la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne 2022/2023, sul profilo ufficiale Instagram del programma di Maria De Filippi e su Witty è stato caricato il filmato di presentazione della nuova tronista, che è una vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Federica Aversano, la corteggiatrice non scelta da Matteo Ranieri, che si è presentata affermando di essere “una gran rompiscatole” e di cercare un uomo che “non scappi al terzo appuntamento”. Ci riuscirà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne anticipazioni, prima registrazione 30 agosto 2022: i tronisti e gli ospiti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 agosto 2022) Mentre presso gli studi Elios di Roma si sta registrando la prima puntata dellastagione di2022/2023, sul profilo ufficiale Instagram del programma di Maria De Filippi e su Witty è stato caricato il filmato di presentazione della, che è una vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di, la corteggiatrice non scelta da Matteo Ranieri, che si è presentata affermando di essere “una gran rompiscatole” e di cercare un uomo che “non scappi al terzo appuntamento”. Ci riuscirà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, prima registrazione 30 agosto 2022: i tronisti e gli ospiti ...

pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - matteosalvinimi : Complimenti per il sangue freddo e per la profondità delle tue parole. L’Italia è onorata e orgogliosa di avere don… - Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - reylovevo : Il femminismo esiste per gli uomini solo quando hanno bisogno delle donne per combattere i loro problemi del cazzo.… - marianna6311 : RT @suscettibilee: federica aversano nuova tronista ridandomi la voglia di guardare uomini e donne -