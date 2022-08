Uno sciame sismico è stato registrato tra Catania ed Enna (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Un intenso sciame sismico senza conseguenze è stato registrato la notte scorsa dall'Ingv, l'istituto nazionale di vulcanologia, tra Bronte (Catania), Regalbuto e Troina (Enna). Le scosse di maggiore intensità sono comprese tra 2.0 e 3.5 gradi della scala Richter. La più intensa è stata registrata alle 21.41 a 8 chilometri a sud-ovest di Bronte. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 14 chilometri. Lo sciame sismico - spiega il dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana - è su una ideale direttrice che congiunge Bronte con il lago di Pozzillo e Agira. Per circa tre ore si sono susseguite decine di scosse. Non si registrano danni a persone o cose. Al momento non si registrano danni. Il territorio ... Leggi su agi (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Un intensosenza conseguenze èla notte scorsa dall'Ingv, l'istituto nazionale di vulcanologia, tra Bronte (), Regalbuto e Troina (). Le scosse di maggiore intensità sono comprese tra 2.0 e 3.5 gradi della scala Richter. La più intensa è stata registrata alle 21.41 a 8 chilometri a sud-ovest di Bronte. L'epicentro èlocalizzato a una profondità di 14 chilometri. Lo- spiega il dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana - è su una ideale direttrice che congiunge Bronte con il lago di Pozzillo e Agira. Per circa tre ore si sono susseguite decine di scosse. Non si registrano danni a persone o cose. Al momento non si registrano danni. Il territorio ...

RaiNews : Dalle 18 circa di oggi si sono susseguite più di 20 scosse in Sicilia, un intenso sciame sismico che è stato regist… - sulsitodisimone : Uno sciame sismico è stato registrato tra Catania ed Enna - vetustissima : @allons_enfantes Ciao... Fortunatamente non ho sentito nulla, ma ho saputo che c'è stato uno sciame sismico abbasta… - ugom65 : @PolScorr @Misurelli77 Io non ho fatto governi con nessuno. Tuttavia so ancora leggere e interpretare e - a meno di… - GabrieleBelved6 : @Lucumismo @BFC19091 @Riederiano @MondoToro_net @BfcOfficialPage Ci rivediamo fra qualche mese e vediamo le situazi… -