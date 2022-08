Università di Catanzaro: Concorso per 14 Posti Area Amministrativa (Di martedì 30 agosto 2022) L’Università di Catanzaro ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 14 Figure Professionali da inserire nell’Area Amministrativa per l’Amministrazione Centrale e/o strutture decentrate, a tempo indeterminato, categoria B. Bando di Concorso Presso l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R. n. 976 del 27 luglio 2022 è indetto Concorso pubblico riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a quattordici Posti di categoria B, posizione economica B3 - Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 30 agosto 2022) L’diha indetto unPubblico per l’assunzione di 14 Figure Professionali da inserire nell’per l’Amministrazione Centrale e/o strutture decentrate, a tempo indeterminato, categoria B. Bando diPresso l'degli studi Magna Græcia di, con D.R. n. 976 del 27 luglio 2022 è indettopubblico riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a quattordicidi categoria B, posizione economica B3 -, con rapporto di lavoro subordinato a tempo ...

