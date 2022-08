Una Vita Anticipazioni 31 agosto 2022: Guillermo ko! Claudia lo schiaffeggia dopo che lui... (Di martedì 30 agosto 2022) Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 31 agosto 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Guillermo si lascia andare a una confessione. Il ragazzo rivela a Claudia di essersi invaghito di Azucena. Intanto Lolita scopre una sconcertante verità. Leggi su comingsoon (Di martedì 30 agosto 2022) Scopriamo ledella Puntata di Unain onda il 31su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano chesi lascia andare a una confessione. Il ragazzo rivela adi essersi invaghito di Azucena. Intanto Lolita scopre una sconcertante verità.

_Nico_Piro_ : La guerra fa danni a lungo termine, a Guantanamo c’è Qasim, 20 anni, metà della sua vita passata in quella prigione… - enpaonlus : Stambecco ingoia una scatoletta di tonno e rischia di morire, salvo grazie ai vigili del fuoco e al veterinario - L… - vaticannews_it : Una vita spesa al servizio della Chiesa in particolare nel mondo della comunicazione. Collaboratore di tre Pontefic… - _ilFrancis : Ho visto vecchi amici che non vedevo da un po', mi ha sorpreso vedere tutti, chi più chi meno, sensibilmente ingras… - Anna11563647 : RT @aliasvaughn: Forse qualcuno non ha capito che fotografare una persona senza il suo consenso è violazione della privacy di per sé, e gra… -