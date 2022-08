Una Vita anticipazioni 2 e 3 settembre 2022, Genoveva ricatta Valeria (Di martedì 30 agosto 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda il 2 e 3 settembre 2022 vedrete che Valeria si sentirà poco bene quando, improvvisamente, si troverà di fronte suo marito Rodrigo. Poi, dopo essersi ripresa dallo shock, chiede spiegazioni al marito e pretende da lui di conoscere tutta la verità. Ma mentre i due stanno parlando, ecco che si presenta Genoveva che “con le buone maniere” ordinerà che il Llunch sia portato via e dirà chiaramente a Valeria che se Rodrigo non le darà la formula del gas nervino, a pagarne le conseguenze sarà il suo amato David. Questi episodi saranno trasmessi in contemporanea su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Chi erano in realtà Manuela e German di Una Vita? ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 agosto 2022) Nelle puntate di Unain onda il 2 e 3vedrete chesi sentirà poco bene quando, improvvisamente, si troverà di fronte suo marito Rodrigo. Poi, dopo essersi ripresa dallo shock, chiede spiegazioni al marito e pretende da lui di conoscere tutta la verità. Ma mentre i due stanno parlando, ecco che si presentache “con le buone maniere” ordinerà che il Llunch sia portato via e dirà chiaramente ache se Rodrigo non le darà la formula del gas nervino, a pagarne le conseguenze sarà il suo amato David. Questi episodi saranno trasmessi in contemporanea su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Chi erano in realtà Manuela e German di Una? ...

