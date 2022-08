Una questione di energia. Ministri e istituzione a Gastech2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Attenzione puntata sul mondo dell’energia. Per questo è importante il contributo che darà la 5oesima edizione di Gastech che si terrà a Milano dal 5 all’8 settembre. L’obiettivo è dimostrare alla “business community” come si stia attrezzando per attrarre giovani talenti e quindi contare nel tempo su una forza lavoro competente, motivata, diversificata e inclusiva, necessaria per guidare la grande sfida che rappresenta la transizione energetica per la prossima generazione di leader del settore. A sottolineare alcuni tra i benefici della manifestazione Christopher Hudson, presidente di Gastech: “Gastech fornisce alle industrie globali del gas naturale, del Gnl, dell’idrogeno e delle soluzioni a basse emissioni di carbonio una piattaforma di incontro e discussione per mostrare ai laureati STEM, ma anche ai giovani manager come l’industria offra carriere stimolanti, ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Attenzione puntata sul mondo dell’. Per questo è importante il contributo che darà la 5oesima edizione di Gastech che si terrà a Milano dal 5 all’8 settembre. L’obiettivo è dimostrare alla “business community” come si stia attrezzando per attrarre giovani talenti e quindi contare nel tempo su una forza lavoro competente, motivata, diversificata e inclusiva, necessaria per guidare la grande sfida che rappresenta la transizione energetica per la prossima generazione di leader del settore. A sottolineare alcuni tra i benefici della manifestazione Christopher Hudson, presidente di Gastech: “Gastech fornisce alle industrie globali del gas naturale, del Gnl, dell’idrogeno e delle soluzioni a basse emissioni di carbonio una piattaforma di incontro e discussione per mostrare ai laureati STEM, ma anche ai giovani manager come l’industria offra carriere stimolanti, ...

