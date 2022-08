Una donna ha fatto arrestare l'ex che la picchiava e perseguitava (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Lesioni, stalking, danneggiamento e maltrattamenti ai danni dell'ex compagna: sono le accuse nei confronti di un 38enne italiano arrestato a Roma. L'uomo - sottoposto ad un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale ed eseguita dalla Polizia di Stato - è accusato di aver picchiato e maltrattato la sua ex compagna, una 35enne anche lei italiana. La donna, nel giugno 2021, fu ricoverata all'ospedale Grassi di Ostia, a Roma: agli agenti di polizia disse di essere stata picchiata dal compagno ma di non voler formalizzare la denuncia. La vittima, aggredita ancora qualche mese dopo, ha trovato il coraggio di sporgere denuncia. Dopo la fine della relazione - questo il quadro accusatorio - l'indagato ha iniziato a tempestare la 35enne con una serie di telefonate intimidatorie tanto da portarla a temere per la propria incolumita'. Il 38enne è stato ... Leggi su agi (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Lesioni, stalking, danneggiamento e maltrattamenti ai danni dell'ex compagna: sono le accuse nei confronti di un 38enne italiano arrestato a Roma. L'uomo - sottoposto ad un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale ed eseguita dalla Polizia di Stato - è accusato di aver picchiato e maltrattato la sua ex compagna, una 35enne anche lei italiana. La, nel giugno 2021, fu ricoverata all'ospedale Grassi di Ostia, a Roma: agli agenti di polizia disse di essere stata picchiata dal compagno ma di non voler formalizzare la denuncia. La vittima, aggredita ancora qualche mese dopo, ha trovato il coraggio di sporgere denuncia. Dopo la fine della relazione - questo il quadro accusatorio - l'indagato ha iniziato a tempestare la 35enne con una serie di telefonate intimidatorie tanto da portarla a temere per la propria incolumita'. Il 38enne è stato ...

