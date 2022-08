"Una dittatura in Italia"? Carlo Nordio azzera sinistra e Pd, basta una frase (Di martedì 30 agosto 2022) «Vuole un esempio della confusione e delle contraddizioni della nostra giustizia?», chiede Carlo Nordio, classe 1947, uno dei pochi magistrati Italiani di cultura liberale, candidato nelle liste di Fratelli d'Italia e, secondo gli spifferi di palazzo, prossimo guardasigilli. Risposta facile: certo che sì. «Prendiamo questi due codici. Quello penale è del 1930, ed è firmato da Mussolini e dal re. Benché privato dei reati più odiosi, come quello contro l'integrità della stirpe, mantiene la struttura ideologica dello Stato etico hegeliano, recepita dal fascismo. Ebbene, esso gode di buona salute, salvo il fatto che, se una persona fosse imputata di apologia di fascismo, verrebbe condannata in base a un codice del regime. Il contrario di quanto sia accaduto a quest'altro, il codice di procedura penale, firmato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) «Vuole un esempio della confusione e delle contraddizioni della nostra giustizia?», chiede, classe 1947, uno dei pochi magistratini di cultura liberale, candidato nelle liste di Fratelli d'e, secondo gli spifferi di palazzo, prossimo guardasigilli. Risposta facile: certo che sì. «Prendiamo questi due codici. Quello penale è del 1930, ed è firmato da Mussolini e dal re. Benché privato dei reati più odiosi, come quello contro l'integrità della stirpe, mantiene la struttura ideologica dello Stato etico hegeliano, recepita dal fascismo. Ebbene, esso gode di buona salute, salvo il fatto che, se una persona fosse imputata di apologia di fascismo, verrebbe condannata in base a un codice del regime. Il contrario di quanto sia accaduto a quest'altro, il codice di procedura penale, firmato dal ...

