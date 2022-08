Un posto al sole, trama 30 agosto 2022: Franco si scontra con Damiano (Di martedì 30 agosto 2022) Continuano i colpi di scena ad Un posto al sole, a partire da Palazzo Palladini, dove, dopo la terribile sparatoria in cui sono rimaste ferite Susanna e Viola, si diffonderanno sempre più ansia e preoccupazione. Le due donne si stavano recando insieme in Procura, quando sono state raggiunte dai colpi di pistola esplosi da Lello Valsano, deciso a vendicarsi di Eugenio Nicotera e Raffaele Giordano. Il magistrato, dopo aver udito i colpi, si è precipitato sul posto e ha visto i corpi di Susanna e Viola sull'asfalto in un lago di sangue. Eugenio, sconvolto, ha subito allertato i soccorsi e le due ragazze sono state immediatamente portate in sala operatoria per sottoporsi entrambe a delle delicatissime operazioni. La Bruni, in particolare, ha riportato una grave ferita al fegato e durante l'intervento ha avuto delle complicazioni. Le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 30 agosto 2022) Continuano i colpi di scena ad Unal, a partire da Palazzo Palladini, dove, dopo la terribile sparatoria in cui sono rimaste ferite Susanna e Viola, si diffonderanno sempre più ansia e preoccupazione. Le due donne si stavano recando insieme in Procura, quando sono state raggiunte dai colpi di pistola esplosi da Lello Valsano, deciso a vendicarsi di Eugenio Nicotera e Raffaele Giordano. Il magistrato, dopo aver udito i colpi, si è precipitato sule ha visto i corpi di Susanna e Viola sull'asfalto in un lago di sangue. Eugenio, sconvolto, ha subito allertato i soccorsi e le due ragazze sono state immediatamente portate in sala operatoria per sottoporsi entrambe a delle delicatissime operazioni. La Bruni, in particolare, ha riportato una grave ferita al fegato e durante l'intervento ha avuto delle complicazioni. Le ...

