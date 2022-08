Un Posto al Sole cambia orario: la decisione (Di martedì 30 agosto 2022) Un Posto al Sole andrà in onda su Rai Tre in un orario diverso dal solito, il motivo del cambiamento Capita di tanto in tanto che Un Posto al Sole non vada in onda o venga trasmesso in una fascia oraria diversa, solitamente a causa di eventi straordinari e altro. Questo è ciò che accadrà anche domani sera, mercoledì 31 agosto 2022. Quando andrà in onda la nota ed amatissima soap opera? Un Posto al Sole logo (Screenshot da Instagram)La famosa fiction di Rai Tre è tornata in onda lunedì 29 agosto dopo una pausa estiva durata due settimane, i tantissimi fan non vedevano l’ora di scoprire tutto ciò che succederà nelle nuove puntate. L’ultima puntata trasmessa prima dello stop aveva lasciato tutti col fiato sospeso, il motivo? La ... Leggi su vesuvius (Di martedì 30 agosto 2022) Unalandrà in onda su Rai Tre in undiverso dal solito, il motivo delmento Capita di tanto in tanto che Unalnon vada in onda o venga trasmesso in una fascia oraria diversa, solitamente a causa di eventi straordinari e altro. Questo è ciò che accadrà anche domani sera, mercoledì 31 agosto 2022. Quando andrà in onda la nota ed amatissima soap opera? Unallogo (Screenshot da Instagram)La famosa fiction di Rai Tre è tornata in onda lunedì 29 agosto dopo una pausa estiva durata due settimane, i tantissimi fan non vedevano l’ora di scoprire tutto ciò che succederà nelle nuove puntate. L’ultima puntata trasmessa prima dello stop aveva lasciato tutti col fiato sospeso, il motivo? La ...

