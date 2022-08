Un film sul #MeToo: “Anche io” racconta il più grande scandalo a Hollywood degli ultimi 15 anni (Di martedì 30 agosto 2022) In Italia si chiamerà “Anche io“. È il film sul movimento #MeToo, che ha rotto il silenzio sugli abusi sessuali nel mondo del cinema, e poi nella società intera. Carey Mulligan – due volte candidata all’Oscar, per “Una donna promettente” e “An Education” – e Zoe Kazan interpretano le giornaliste del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che con la loro inchiesta sul produttore Harvey Weinstein hanno dato inizio al movimento. In originale, il film si chiamava “She Said“, come il titolo del libro dal quale prende le mosse la sceneggiatura: “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”. Lo scandalo Harvey Weisntein L’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, condannato per stupro e violenza sessuale a 23 anni di carcereLa regia è ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 30 agosto 2022) In Italia si chiamerà “io“. È ilsul movimento, che ha rotto il silenzio sugli abusi sessuali nel mondo del cinema, e poi nella società intera. Carey Mulligan – due volte candidata all’Oscar, per “Una donna promettente” e “An Education” – e Zoe Kazan interpretano le giornaliste del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che con la loro inchiesta sul produttore Harvey Weinstein hanno dato inizio al movimento. In originale, ilsi chiamava “She Said“, come il titolo del libro dal quale prende le mosse la sceneggiatura: “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”. LoHarvey Weisntein L’ex produttore diHarvey Weinstein, condannato per stupro e violenza sessuale a 23di carcereLa regia è ...

