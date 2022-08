Ultime Notizie – Zaporizhzhia, missione Aiea a centrale da domani a sabato (Di martedì 30 agosto 2022) Il team di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è arrivato a Kiev in vista dell’inizio della missione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. Lo ha riferito il capo dell’Aiea, Rafael Grossi, citato dal Guardian. Secondo Grossi, la missione alla centrale si terrà da domani a sabato. Una missione ”necessaria”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov, aggiungendo che tuttavia “non stiamo parlando della possibile demilitarizzazione della zona attorno all’impianto nucleare”. Secondo Peskov ”tutte le parti devono fare pressione sull’Ucraina affinché riduca la tensione militare all’impianto che sta mettendo in pericolo l’Europa intera”, perché ”solo la pressione sull’Ucraina ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Il team di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () è arrivato a Kiev in vista dell’inizio dellaallanucleare diin Ucraina. Lo ha riferito il capo dell’, Rafael Grossi, citato dal Guardian. Secondo Grossi, laallasi terrà da. Una”necessaria”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov, aggiungendo che tuttavia “non stiamo parlando della possibile demilitarizzazione della zona attorno all’impianto nucleare”. Secondo Peskov ”tutte le parti devono fare pressione sull’Ucraina affinché riduca la tensione militare all’impianto che sta mettendo in pericolo l’Europa intera”, perché ”solo la pressione sull’Ucraina ...

