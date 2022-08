Ultime Notizie – Usa, per oltre 40% americani guerra civile probabile entro 10 anni (Di martedì 30 agosto 2022) Più del 40% degli americani credono che una guerra civile sia in qualche modo probabile nei prossimi 10 anni, secondo un sondaggio di YouGov e dell’Economist, una cifra che aumenta fino al 50 per cento fra coloro che si autodefiniscono fortemente repubblicani. Domenica sera, il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham ha parlato di possibili “rivolte nelle strade” se Donald Trump sarà incriminato per aver trattenuto documenti classificati dopo aver lasciato la Casa Bianca, materiali recuperati dall’Fbi a casa dell’ex presidente nella perquisizione dell’8 agosto scorso. Alle parole di Graham ha risposto Mary McCord, ex vice procuratore generale ad interim, che alla Cnn ha dichiarato che è “incredibilmente irresponsabile per un funzionario eletto fare velate minacce di violenza. Dicendo che ‘le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Più del 40% deglicredono che unasia in qualche modonei prossimi 10, secondo un sondaggio di YouGov e dell’Economist, una cifra che aumenta fino al 50 per cento fra coloro che si autodefiniscono fortemente repubblicani. Domenica sera, il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham ha parlato di possibili “rivolte nelle strade” se Donald Trump sarà incriminato per aver trattenuto documenti classificati dopo aver lasciato la Casa Bianca, materiali recuperati dall’Fbi a casa dell’ex presidente nella perquisizione dell’8 agosto scorso. Alle parole di Graham ha risposto Mary McCord, ex vice procuratore generale ad interim, che alla Cnn ha dichiarato che è “incredibilmente irresponsabile per un funzionario eletto fare velate minacce di violenza. Dicendo che ‘le ...

