Ultime Notizie – Ucraina, missili Russia contro città Zaporizhzhia (Di martedì 30 agosto 2022) La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. Lo ha riferito Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare della regione, su Telegram. "Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime. Finora non sono stati individuati danni significativi alle infrastrutture", ha affermato, mentre si avvicina l'inizio della missione degli esperti dell'Aiea che dovranno verificare la situazione all'interno della centrale nucleare situata a sud della città di Zaporizhzhia, a Energodar. Una missione "necessaria", ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov, aggiungendo che tuttavia "non stiamo parlando della possibile demilitarizzazione della zona attorno all'impianto nucleare". Secondo Peskov ...

