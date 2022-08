Ultime Notizie – Tessera sanitaria senza chip, prenotazioni visite a rischio: il piano del Lazio (Di martedì 30 agosto 2022) Il rischio della Tessera sanitaria senza chip, dovuta alla carenza dei semiconduttori per la produzione dei microcircuiti, potrebbe mettere in crisi il sistema di prenotazione delle visite mediche. “Per noi sicuramente è un disagio”, spiega all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. “Il problema per le tessere sanitarie ci sarà non appena scadranno e arriveranno le nuove – prosegue D’Amato – La cosa anomala è che scade quella con il chip e viene sostituita da una senza. Anziché andare avanti si va indietro”. La Regione Lazio come si sta preparando a questa eventualità? “Stiamo creando una task force con Laziocrea e le Asl per anticipare eventuali difficoltà nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Ildella, dovuta alla carenza dei semiconduttori per la produzione dei microcircuiti, potrebbe mettere in crisi il sistema di prenotazione dellemediche. “Per noi sicuramente è un disagio”, spiega all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione. “Il problema per le tessere sanitarie ci sarà non appena scadranno e arriveranno le nuove – prosegue D’Amato – La cosa anomala è che scade quella con ile viene sostituita da una. Anziché andare avanti si va indietro”. La Regionecome si sta preparando a questa eventualità? “Stiamo creando una task force concrea e le Asl per anticipare eventuali difficoltà nel ...

