Ultime Notizie – Tessera sanitaria senza chip | perché e cosa cambia

Tessera sanitaria senza chip, perché e cosa cambia

Tessera sanitaria senza chip agli italiani che devono rinnovarla. Ma perché? E cosa cambia? La guerra tra Ucraina e Russia sta lasciando il mondo senza due dei materiali fondamentali per la fabbricazione di microchip: il palladio, che arriva dalla Russia, e il neon, il cui principale esportatore è l'Ucraina spiega laleggepertutti.it. Risultato: le tessere magnetiche che utilizziamo comunemente nella vita di tutti i giorni sono a rischio, soprattutto nel momento in cui devono essere rinnovate. Se per bancomat e carta d'identità elettronica il problema, per ora, è solo rinviato, per la Tessera sanitaria emergono già le prime difficoltà, in particolare in quelle Regioni – paradossi della vita – ...

