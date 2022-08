Ultime Notizie – Tessera sanitaria senza chip in Lombardia, cosa cambia (Di martedì 30 agosto 2022) Tessera sanitaria senza chip in Lombardia, come verrà gestito il nuovo corso? A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione. “La scelta del ministero dell’Economia e delle finanze di emettere la Carta nazionale dei servizi senza chip è dovuta a una oggettiva carenza a livello internazionale dei materiali per la loro costruzione. Dal punto di vista dell’accesso ai servizi sanitari degli utenti, l’impatto è abbastanza circoscritto. Dei 18 milioni di accessi al Fascicolo sanitario elettronico registrati quest’anno in Lombardia solo il 2,3% è stato effettuato attraverso la Cns”, sottolinea Moratti. “L’Identità digitale Spid e la Carta d’identità elettronica sono valide alternative già utilizzabili ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022)in, come verrà gestito il nuovo corso? A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione. “La scelta del ministero dell’Economia e delle finanze di emettere la Carta nazionale dei serviziè dovuta a una oggettiva carenza a livello internazionale dei materiali per la loro costruzione. Dal punto di vista dell’accesso ai servizi sanitari degli utenti, l’impatto è abbastanza circoscritto. Dei 18 milioni di accessi al Fascicolo sanitario elettronico registrati quest’anno insolo il 2,3% è stato effettuato attraverso la Cns”, sottolinea Moratti. “L’Identità digitale Spid e la Carta d’identità elettronica sono valide alternative già utilizzabili ...

