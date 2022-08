Ultime Notizie – Stupro Piacenza, il 27enne “spaventato e provato in carcere” (Di martedì 30 agosto 2022) “L’ho trovato molto spaventato e provato, sicuramente il regime carcerario non è semplice soprattutto per i soggetti accusati di certi reati”. Lo afferma all’Adnkronos Nadia Fiorani, difensore di Sekou Souware, il giovane originario della Guinea arrestato a Piacenza con l’accusa di violenza sessuale su una donna ucraina. Uno Stupro che, con la divulgazione del video, ha innescato una lunga polemica anche politica. “Ho parlato con il mio assistito, gli ho riferito la versione dei fatti resa dalla vittima e dai testimoni quindi abbiamo ripercorso gli avvenimenti di quella mattina, ho invitato il mio assistito a riflettere e gli ho detto che ci rivedremo tra qualche giorno. Sto valutando l’opportunità di andare in carcere con un interprete di lingua francese per essere certa che lui, oltre le accuse che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “L’ho trovato molto, sicuramente il regime carcerario non è semplice soprattutto per i soggetti accusati di certi reati”. Lo afferma all’Adnkronos Nadia Fiorani, difensore di Sekou Souware, il giovane originario della Guinea arrestato acon l’accusa di violenza sessuale su una donna ucraina. Unoche, con la divulgazione del video, ha innescato una lunga polemica anche politica. “Ho parlato con il mio assistito, gli ho riferito la versione dei fatti resa dalla vittima e dai testimoni quindi abbiamo ripercorso gli avvenimenti di quella mattina, ho invitato il mio assistito a riflettere e gli ho detto che ci rivedremo tra qualche giorno. Sto valutando l’opportunità di andare incon un interprete di lingua francese per essere certa che lui, oltre le accuse che ...

