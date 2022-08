Ultime Notizie – Sondaggi politici, Fdi allunga e nuovo record. Pd superato dell’1,6% (Di martedì 30 agosto 2022) “La settimana dal 21 al 27 agosto mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: Tp, Tecné, Demopolis, Bidimedia, Piepoli. Fdi allunga, e ora supera il Pd dell’1,6%”. Questi in sintesi i dati dell’ultima media Sondaggi elaborata da Termometro Politico, quando manca ormai meno di un mese alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Questa settimana vede un incremento del primo partito, Fratelli d’Italia, che guadagna qualche decimale e tocca un nuovo record di consenso, il 24,5%. Ora la distanza dalla seconda lista, il Pd, è di ben l’1,6%, visto che la formazione di Letta scende sotto il 23%, al 22,9%. In realtà la crescita di FdI sembra più che altro dovuta all’ennesimo arretramento della Lega, che scende ad un nuovo minimo, il 13,4%. Stabile invece è l’altro alleato della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “La settimana dal 21 al 27 agosto mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: Tp, Tecné, Demopolis, Bidimedia, Piepoli. Fdi, e ora supera il Pd,6%”. Questi in sintesi i dati dell’ultima mediaelaborata da Termometro Politico, quando manca ormai meno di un mese alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Questa settimana vede un incremento del primo partito, Fratelli d’Italia, che guadagna qualche decimale e tocca undi consenso, il 24,5%. Ora la distanza dalla seconda lista, il Pd, è di ben l’1,6%, visto che la formazione di Letta scende sotto il 23%, al 22,9%. In realtà la crescita di FdI sembra più che altro dovuta all’ennesimo arretramento della Lega, che scende ad unminimo, il 13,4%. Stabile invece è l’altro alleato della ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - corgiallorosso : #Roma, #Calafiori al Basilea: ai giallorossi 1 milione di euro. In serata l’addio - ilmeteoit : #Nuovo terremoto in provincia di #Enna, in #Sicilia, a #Carcari. #Magnitudo 2.8, la seconda nelle ultime 24 ore -