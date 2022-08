Ultime Notizie Serie A: i cattivi pensieri di Inzaghi, Di Maria brucia le tappe, le strategie della Cremonese (Di martedì 30 agosto 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – Il mercato a Cremona – «Valutiamo il ritorno di Carnesecchi, Fagioli e Gaetano piste fredde»: così il dg Armenia sulle trattative della nepromossa. Le dichiarazioni 9.00 – Il rientro di Di Maria – L’argentino della Juventus sta bruciando le tappe per il suo recupero, può esserci già contro lo Spezia. Le condizioni 8.30 – I cattivi pensieri di Inzaghi – Dagli ultimi giorni di mercato, allo stop di Lukaku, alla Cremonese: il tecnico dell’Inter non è così sereno. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – Il mercato a Cremona – «Valutiamo il ritorno di Carnesecchi, Fagioli e Gaetano piste fredde»: così il dg Armenia sulle trattativenepromossa. Le dichiarazioni 9.00 – Il rientro di Di– L’argentinoJuventus stando leper il suo recupero, può esserci già contro lo Spezia. Le condizioni 8.30 – Idi– Dagli ultimi giorni di mercato, allo stop di Lukaku, alla: il tecnico dell’Inter non è così sereno. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

