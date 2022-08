Ultime Notizie – Scuola, Pacifico (Anief): “Non ci sono risorse in decreto Aiuti bis” (Di martedì 30 agosto 2022) “Il governo dimentica che anche la Scuola è una priorità del Paese. Nel decreto Aiuti bis non ci sono risorse per la Scuola”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, in occasione della manifestazione organizzata oggi a Roma (VIDEO). “Vogliamo – sottolinea – che la Scuola sia messa al centro anche a questa fine di legislatura, vogliamo delle modifiche immediate ed urgenti per aiutare anche la Scuola”. “Si parla – spiega – di un docente esperto che sarà nominato, bene che vada, tra 10 anni, e non si parla invece di come riaprire il 1° settembre. Per questo, stiamo manifestando il 30 agosto. Non vogliamo norme che riguardano qualcosa che avvenga tra 10 anni come il docente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “Il governo dimentica che anche laè una priorità del Paese. Nelbis non ciper la”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marcello, presidente nazionale di, in occasione della manifestazione organizzata oggi a Roma (VIDEO). “Vogliamo – sottolinea – che lasia messa al centro anche a questa fine di legislatura, vogliamo delle modifiche immediate ed urgenti per aiutare anche la”. “Si parla – spiega – di un docente esperto che sarà nominato, bene che vada, tra 10 anni, e non si parla invece di come riaprire il 1° settembre. Per questo, stiamo manifestando il 30 agosto. Non vogliamo norme che riguardano qualcosa che avvenga tra 10 anni come il docente ...

