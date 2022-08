Ultime Notizie – Roma, lanciò monopattino da scalinata Trinità dei Monti: turista rischia processo (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo l’ingegnere saudita che a bordo di una Maserati aveva danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti, ora a rischiare di finire sotto processo per aver lanciato un monopattino elettrico dal monumento patrimonio dell’Unesco è una turista americana di 28 anni. La procura di Roma ha chiuso le indagini, notificando il 415 bis, nei confronti della ventottenne, che era stata bloccata, insieme a un connazionale, da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale a inizio giugno dopo aver lanciato il monopattino elettrico e danneggiato alcuni gradini. Alla turista, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli e dal pm Nicola Maiorano, viene contestata l’ipotesi di reato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo l’ingegnere saudita che a bordo di una Maserati aveva danneggiato ladidei, ora are di finire sottoper aver lanciato unelettrico dal monumento patrimonio dell’Unesco è unaamericana di 28 anni. La procura diha chiuso le indagini, notificando il 415 bis, nei confronti della ventottenne, che era stata bloccata, insieme a un connazionale, da una pattuglia della polizia locale diCapitale a inizio giugno dopo aver lanciato ilelettrico e danneggiato alcuni gradini. Alla, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli e dal pm Nicola Maiorano, viene contestata l’ipotesi di reato ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - umbriajournal_ : Sorpreso a molestare i passanti in via Frate Elia ad Assisi, 100 euro di multa - zazoomblog : Ultime Notizie – Una settimana di festa negli Hard Rock Cafè per compleanno Freddie Mercury - #Ultime #Notizie… -