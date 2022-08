Ultime Notizie – Pnrr, Draghi alle amministrazioni: “Sforzo eccezionale per centrare obiettivi” (Di martedì 30 agosto 2022) Nel corso della riunione a Palazzo Chigi con i capi di gabinetto dei ministeri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli “si sono affrontati i temi relativi all’attuazione del programma di governo e all’attuazione del Pnrr ed è stato richiesto alle amministrazioni uno Sforzo straordinario per i prossimi due mesi per raggiungere quanti più obiettivi possibili“. Dal 13 febbraio 2021 al 30 agosto 2022 sono stati complessivamente ‘smaltiti’ (adottati e abrogati) 1.260 provvedimenti, previsti dalle disposizioni legislative dei governi delle XVII e XVIII Legislature. Solo nei primi otto mesi del 2022 sono stati smaltiti quindi 532 provvedimenti. Alla data di insediamento del governo, dunque al 13 febbraio 2021 – fa il punto Palazzo Chigi dopo la riunione di oggi – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Nel corso della riunione a Palazzo Chigi con i capi di gabinetto dei ministeri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli “si sono affrontati i temi relativi all’attuazione del programma di governo e all’attuazione deled è stato richiestounostraordinario per i prossimi due mesi per raggiungere quanti piùpossibili“. Dal 13 febbraio 2021 al 30 agosto 2022 sono stati complessivamente ‘smaltiti’ (adottati e abrogati) 1.260 provvedimenti, previsti ddisposizioni legislative dei governi delle XVII e XVIII Legislature. Solo nei primi otto mesi del 2022 sono stati smaltiti quindi 532 provvedimenti. Alla data di insediamento del governo, dunque al 13 febbraio 2021 – fa il punto Palazzo Chigi dopo la riunione di oggi – ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - corgiallorosso : ?? #RomaMonza, ecco la formazione giallorossa - CrestaMi : @pdnetwork Ancora! Vergognati! Sei sempre fuori tempo! Ma dove vivi? Hai letto le ultime notizie in merito al covid… -