Ultime Notizie – Morto stambecco soccorso al lago di Sorapis: aveva ingoiato scatoletta tonno (Di martedì 30 agosto 2022) E’ Morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno e per il quale si erano mobilitati i soccorsi di vigili del fuoco, carabinieri forestali ed Enpa. L’animale era stato rinvenuto nei pressi del lago di Sorapis, a circa 2000 metri di quota sulle Dolomiti bellunesi. “Abbiamo provato a salvarlo – ha affermato Marco Martini, veterinario Enpa e direttore sanitario Crfs di Treviso gestito dall’Enpa – purtroppo non sapevamo da quanti giorni era rimasto incastrato e le condizioni degli organi interni non erano prevedibili. Questi animali si tengono giustamente lontani dall’uomo e si fanno vedere solo quando si trovano in estrema difficoltà. Noi abbiamo fatto tutto il possibile e rattrista pensare che questa morte è la diretta conseguenza della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) E’locheunadie per il quale si erano mobilitati i soccorsi di vigili del fuoco, carabinieri forestali ed Enpa. L’animale era stato rinvenuto nei pressi deldi, a circa 2000 metri di quota sulle Dolomiti bellunesi. “Abbiamo provato a salvarlo – ha affermato Marco Martini, veterinario Enpa e direttore sanitario Crfs di Treviso gestito dall’Enpa – purtroppo non sapevamo da quanti giorni era rimasto incastrato e le condizioni degli organi interni non erano prevedibili. Questi animali si tengono giustamente lontani dall’uomo e si fanno vedere solo quando si trovano in estrema difficoltà. Noi abbiamo fatto tutto il possibile e rattrista pensare che questa morte è la diretta conseguenza della ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi altri .31.088 casi (-12,1% sulla settimana) e 98 decessi… - junews24com : Rovella Monza, Donati: «La sua cessione si spiega così» - -