Ultime Notizie – Monza | neonata abbandonata davanti a ospedale San Gerardo

Una neonata è stata abbandonata in una scatola nel parcheggio dell'ospedale San Gerardo di Monza. Poco dopo le 5 un'infermiera che stava andando al lavoro ha sentito i gemiti della piccola provenire da una scatola posta sul cofano di un'auto. All'interno ha trovato la neonata, nata da poche ore, avvolta in una coperta. Il personale medico del Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale si è preso cura della piccola, risultata in buone condizioni di salute. La polizia ha avviato le attività per rintracciare la madre della neonata.

