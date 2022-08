Ultime Notizie – Luce e gas, Di Maio: “Stato paghi 80% bollette imprese” – Video (Di martedì 30 agosto 2022) Lo Stato potrebbe pagare l’80% delle bollette di Luce e gas delle imprese con una manovra da 13 miliardi. Lo ha detto a Sky TG24 Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, ospite a L’intervista, rispondendo a Maria Latella “Sicuramente è un costo che ci possiamo permettere perché lo Stato sta incassando di più per effetto dell’IVA e delle accise che aumentano per l’inflazione. Il tema non sono quei 13 miliardi, il tema è che dobbiamo evitare che le imprese chiudano perché i danni sarebbero per decine e decine di miliardi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Lopotrebbe pagare l’80% delledie gas dellecon una manovra da 13 miliardi. Lo ha detto a Sky TG24 Luigi Di, Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, ospite a L’intervista, rispondendo a Maria Latella “Sicuramente è un costo che ci possiamo permettere perché losta incassando di più per effetto dell’IVA e delle accise che aumentano per l’inflazione. Il tema non sono quei 13 miliardi, il tema è che dobbiamo evitare che lechiudano perché i danni sarebbero per decine e decine di miliardi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

