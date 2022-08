Ultime Notizie – Juve-Spezia, Allegri recupera Di Maria. News su Pogba (Di martedì 30 agosto 2022) La Juventus recupera Angel Di Maria alla viglia del match casalingo con lo Spezia in programma domani per la quarta giornata della Serie A 2022-2023. Serve ancora tempo, invece, per rivedere in campo Paul Pogba. “Di Maria e Fagioli torneranno a disposizione con lo Spezia, domattina deciderò. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con la Fiorentina, è importante”, dice il tecnico bianconero Massimiliano Allegri- “Pogba non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà a correre, sperando di averlo il prima possibile perché è un giocatore importante per noi”, aggiunge. Capitolo mercato: “Rovella sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un percorso di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) LantusAngel Dialla viglia del match casalingo con loin programma domani per la quarta giornata della Serie A 2022-2023. Serve ancora tempo, invece, per rivedere in campo Paul. “Die Fagioli torneranno a disposizione con lo, domattina deciderò. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con la Fiorentina, è importante”, dice il tecnico bianconero Massimiliano- “non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà a correre, sperando di averlo il prima possibile perché è un giocatore importante per noi”, aggiunge. Capitolo mercato: “Rovella sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un percorso di ...

