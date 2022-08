Ultime Notizie – Inter-Cremonese 3-1, tris nerazzurro – Adnkronos.com (Di martedì 30 agosto 2022) L’Inter batte 3-1 la Cremonese a San Siro nell’anticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023. Grazie a questo successo la squadra di Inzaghi supera il Milan fermato dal Sassuolo e si porta a 9 punti dietro la Roma, capolista a quota 10. LA PARTITA – Per la sfida con la Cremonese Inzaghi cambia qualcosa, trio difensivo formato da Skriniar, De Vrij e Dimarco. Solita linea a 5 a centrocampo, Dumfries e Darmian esterni, con Barella e Chalanoglu di fianco a Brozovic, mentre davanti ci sono Dzeko e Correa, con Lautaro che parte dalla panchina. Alvini invece ripropone la difesa a 3 con Bianchetti centrale e Lochoshvili e Aiwu al suo fianco. Confermata la coppia d’attacco Okereke-Dessers. In porta Radu, che affronta il suo passato recente. L’Inter parte fortissimo e al 3? Dimarco sfiora il gol con una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) L’batte 3-1 laa San Siro nell’anticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023. Grazie a questo successo la squadra di Inzaghi supera il Milan fermato dal Sassuolo e si porta a 9 punti dietro la Roma, capolista a quota 10. LA PARTITA – Per la sfida con laInzaghi cambia qualcosa, trio difensivo formato da Skriniar, De Vrij e Dimarco. Solita linea a 5 a centrocampo, Dumfries e Darmian esterni, con Barella e Chalanoglu di fianco a Brozovic, mentre davanti ci sono Dzeko e Correa, con Lautaro che parte dalla panchina. Alvini invece ripropone la difesa a 3 con Bianchetti centrale e Lochoshvili e Aiwu al suo fianco. Confermata la coppia d’attacco Okereke-Dessers. In porta Radu, che affronta il suo passato recente. L’parte fortissimo e al 3? Dimarco sfiora il gol con una ...

