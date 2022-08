Ultime Notizie – Il candidato Librandi ‘padrone di casa’ di +Europa, sua la sede al Pantheon a 1500 euro (Di martedì 30 agosto 2022) Poche settimane fa, la presentazione delle liste elettorali ha riservato la sorpresa della candidatura di Gianfranco Librandi, imprenditore del Varesotto già deputato alla Camera, prima con il Pd, poi passato a Italia Viva. Librandi, con una militanza politica che parte ancor prima con Forza Italia, passando poi per Scelta civica con Monti, il 25 settembre sarà il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale della periferia sud di Milano e capolista nel proporzionale nel collegio di Monza per il partito +europa, con una grande chance di elezione nel collegio. Partito per il quale l’imprenditore del settore del metalmeccanico avrebbe messo a disposizione da anni – almeno dal 2018 – la sede nazionale, in via Santa Caterina da Siena 46, un immobile di grande ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Poche settimane fa, la presentazione delle liste elettorali ha riservato la sorpresa della candidatura di Gianfranco, imprenditore del Varesotto già deputato alla Camera, prima con il Pd, poi passato a Italia Viva., con una militanza politica che parte ancor prima con Forza Italia, passando poi per Scelta civica con Monti, il 25 settembre sarà ildella coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale della periferia sud di Milano e capolista nel proporzionale nel collegio di Monza per il partito, con una grande chance di elezione nel collegio. Partito per il quale l’imprenditore del settore del metalmeccanico avrebbe messo a disposizione da anni – almeno dal 2018 – lanazionale, in via Santa Caterina da Siena 46, un immobile di grande ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - GoalItalia : Robin #Gosens può salutare l'Inter nelle ultime ore di mercato: avviati i contatti con il Bayer #Leverkusen ???? [?… - bizcommunityit : #governo, verso elezioni. Bollette, Salvini: tetto a aumenti. Letta: no a speculazioni LIVE -