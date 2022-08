Ultime Notizie – Gorbaciov, Berlusconi: “Uomini liberi in lutto, campione democrazia che cambiò storia” (Di martedì 30 agosto 2022) “Tutti gli Uomini liberi stasera sono in lutto, se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo. Pur essendo cresciuto all’interno dell’apparato comunista ed avendone raggiunto i vertici, ha avuto la lucidità, l’onestà intellettuale e il coraggio politico di porre fine al sistema totalitario sovietico e di scegliere la strada della democrazia e del rispetto della sovranità dei popoli”. Così Silvio Berlusconi sui social ricorda Gorbaciov. “Si è illuso che il sistema comunista fosse riformabile dall’interno, ma ha saputo accettare la volontà dei popoli che ha portato al crollo all’Unione Sovietica. Grazie a lui e a Ronald Reagan si è conclusa la divisione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “Tutti glistasera sono in, se n’è andato undella. Michailè un uomo che ha cambiato ladel 20° secolo. Pur essendo cresciuto all’interno dell’apparato comunista ed avendone raggiunto i vertici, ha avuto la lucidità, l’onestà intellettuale e il coraggio politico di porre fine al sistema totalitario sovietico e di scegliere la strada dellae del rispetto della sovranità dei popoli”. Così Silviosui social ricorda. “Si è illuso che il sistema comunista fosse riformabile dall’interno, ma ha saputo accettare la volontà dei popoli che ha portato al crollo all’Unione Sovietica. Grazie a lui e a Ronald Reagan si è conclusa la divisione ...

GoalItalia : Robin #Gosens può salutare l'Inter nelle ultime ore di mercato: avviati i contatti con il Bayer #Leverkusen ???? [?… - sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - zazoomblog : Ultime Notizie – Conte e la birra con i ragazzi: Offriamo noi per quello che ha fatto - #Ultime #Notizie #Conte… - junews24com : Paredes Juve, spunta il retroscena: l'argentino lo ha detto al PSG - -