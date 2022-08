Ultime Notizie – Gas Russia, Gazprom riduce forniture a francese Engie (Di martedì 30 agosto 2022) La società di fornitura energetica francese Engie ha riferito che il colosso russo Gazprom ha operato a partire da oggi una riduzione del flusso di gas fornito, già notevolmente diminuito dall’inizio della guerra in Ucraina, a seguito del disaccordo tra le parti nell’applicazione di alcuni contratti. “Gazprom ha informato Engie di una riduzione delle consegne di gas, ad oggi, a causa di un disaccordo tra le parti sull’applicazione di alcuni contratti”, ha spiegato la società che è un player mondiale del settore in un comunicato. In tal senso, Engie ha ricordato che la fornitura di Gazprom era notevolmente diminuita dall’inizio della guerra in Ucraina, alla fine dello scorso febbraio, con un flusso mensile recente di circa 1,5 TWh, a fronte di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) La società di fornitura energeticaha riferito che il colosso russoha operato a partire da oggi una riduzione del flusso di gas fornito, già notevolmente diminuito dall’inizio della guerra in Ucraina, a seguito del disaccordo tra le parti nell’applicazione di alcuni contratti. “ha informatodi una riduzione delle consegne di gas, ad oggi, a causa di un disaccordo tra le parti sull’applicazione di alcuni contratti”, ha spiegato la società che è un player mondiale del settore in un comunicato. In tal senso,ha ricordato che la fornitura diera notevolmente diminuita dall’inizio della guerra in Ucraina, alla fine dello scorso febbraio, con un flusso mensile recente di circa 1,5 TWh, a fronte di ...

