Ultime Notizie – Gas | Mosca | “Russia rispetterà obblighi su esportazione”

"La Russia è pronta a rispettare i suoi obblighi sulle forniture di gas". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso della conferenza stampa quotidiana. "A ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni", ha aggiunto Peskov. Intanto, la società di fornitura energetica francese Engie ha riferito che il colosso russo Gazprom ha operato a partire da oggi una riduzione del flusso di gas fornito, già notevolmente diminuito dall'inizio della guerra in Ucraina, a seguito del disaccordo tra le parti nell'applicazione di alcuni contratti.

