Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: “Se premier non rinuncerò a ciò che riguarda mia figlia” (Di martedì 30 agosto 2022) “I sondaggi ci danno al 24%: siamo più in alto di tutti perché siamo i più seri. Se mi sento pronta a diventare la prima donna premier in Italia? Mi sono sentita spesso inadeguata, a dire la verità, e a volte tutto mi sembra più grande di me. Ma sono un soldato, io, una combattente. Combatto e sono sicura che la gente ci seguirà. Verrà a votare”. Così Giorgia Meloni in una intervista al settimanale ‘Chi’ che sarà pubblicata domani. ”Se diventerò premier -promette la leader di Fdi- non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia Ginevra, che ha 6 anni. Le donne si organizzano sempre. Basta guardare Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha sette figli, o Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che sta crescendo quattro maschi”, ricorda ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “I sondaggi ci danno al 24%: siamo più in alto di tutti perché siamo i più seri. Se mi sento pronta a diventare la prima donnain Italia? Mi sono sentita spesso inadeguata, a dire la verità, e a volte tutto mi sembra più grande di me. Ma sono un soldato, io, una combattente. Combatto e sono sicura che la gente ci seguirà. Verrà a votare”. Così Giorgiain una intervista al settimanale ‘Chi’ che sarà pubblicata domani. ”Se diventerò-promette la leader di Fdi- nona nulla di ciò chemiaGinevra, che ha 6 anni. Le donne si organizzano sempre. Basta guardare Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha sette figli, o Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che sta crescendo quattro maschi”, ricorda ...

