Ultime Notizie – Elezioni 2022, Fratoianni: “Jet privati provocazione per sollevare problema” (Di martedì 30 agosto 2022) “È del tutto evidente che non si può risolvere il problema dell’emergenza climatica con la nostra proposta sui jet privati, però poniamo un problema: oggi un cittadino comune di questo Paese a esempio non può entrare nei centri abitati con la propria auto perché inquinante, ed è comprensibile il motivo. Trovo invece meno comprensibile che una persona usi un jet privato per andare a farsi un aperitivo sapendo che quel volo inquina quanto quattro persone con i trasporti che utilizzano per un intero anno”. Lo afferma il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso di “Omnibus”. “Peraltro – prosegue il capolista alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra in Toscana – è lo stesso governo liberale francese di Macro ad aver posto in Europa questo tema sulla regolamentazione nell’uso dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “È del tutto evidente che non si può risolvere ildell’emergenza climatica con la nostra proposta sui jet, però poniamo un: oggi un cittadino comune di questo Paese a esempio non può entrare nei centri abitati con la propria auto perché inquinante, ed è comprensibile il motivo. Trovo invece meno comprensibile che una persona usi un jet privato per andare a farsi un aperitivo sapendo che quel volo inquina quanto quattro persone con i trasporti che utilizzano per un intero anno”. Lo afferma il segretario di Sinistra Italiana, Nicoladai microfoni de La7 nel corso di “Omnibus”. “Peraltro – prosegue il capolista alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra in Toscana – è lo stesso governo liberale francese di Macro ad aver posto in Europa questo tema sulla regolamentazione nell’uso dei ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Elisabe94838092 : RT @DomaniGiornale: ?? Scontro tra #DiMaio e il #Copasir, per bocca del suo presidente di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, sull’ipotesi di un… - umbriajournal_ : Festival Fantasy organizzato dagli Amici di Spello -