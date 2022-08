Ultime Notizie – Elezioni 2022, Crespi: “Campagna Pd bella, ma fatta per perdere” (Di martedì 30 agosto 2022) La Campagna del Partito democratico per le Elezioni politiche 2022, quella con lo slogan ‘scegli’ e le due alternative secche, “è molto bella da un punto di vista grafico e creativo. Ma è una Campagna fatta per perdere”. Non ha dubbi il pubblicitario, spin doctor e sondaggista Luigi Crespi, conversando con la Adnkronos. “Le campagne servono ad allargare l’offerta politica – spiega – questa invece la restringe. Letta è cosciente di non aver speranza di vincere, il campo largo non si è concretizzato, e allora sta cercando di ottenere il miglioro risultato per il suo partito. E’ un arrocco comunicativo, il tentativo di perdere il meno possibile: sai che non vinci, parli ai tuoi, scaldi i cuori ai tuoi, motivi il tuo elettorato”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Ladel Partito democratico per lepolitiche, quella con lo slogan ‘scegli’ e le due alternative secche, “è moltoda un punto di vista grafico e creativo. Ma è unaper”. Non ha dubbi il pubblicitario, spin doctor e sondaggista Luigi, conversando con la Adnkronos. “Le campagne servono ad allargare l’offerta politica – spiega – questa invece la restringe. Letta è cosciente di non aver speranza di vincere, il campo largo non si è concretizzato, e allora sta cercando di ottenere il miglioro risultato per il suo partito. E’ un arrocco comunicativo, il tentativo diil meno possibile: sai che non vinci, parli ai tuoi, scaldi i cuori ai tuoi, motivi il tuo elettorato”, ...

