Ultime Notizie – Elezioni 2022, Al Bano: “Io lontano dai partiti, sbagliato insultare Meloni” (Di martedì 30 agosto 2022) “Io ho lavorato per quasi 60 anni e sono sempre stato lontano dalle forze politiche, che fossero di destra o di sinistra. C’è stato un periodo in cui chi abbracciava una certa ideologia aveva le porte della carriera spalancate: io non l’ho mai fatto e sono stato per questo premiato dal pubblico. E’ sbagliato insultare Giorgia Meloni perché, anche se si hanno idee diverse, non è così che si discute e si dialoga”. Lo dice all’Adnkronos Al Bano, commentando le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni secondo cui gli artisti che la pensano diversamente da quelli che la insultano non avrebbero il coraggio di esporsi per paura di perdere occasioni di lavoro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “Io ho lavorato per quasi 60 anni e sono sempre statodalle forze politiche, che fossero di destra o di sinistra. C’è stato un periodo in cui chi abbracciava una certa ideologia aveva le porte della carriera spalancate: io non l’ho mai fatto e sono stato per questo premiato dal pubblico. E’Giorgiaperché, anche se si hanno idee diverse, non è così che si discute e si dialoga”. Lo dice all’Adnkronos Al, commentando le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgiasecondo cui gli artisti che la pensano diversamente da quelli che la insultano non avrebbero il coraggio di esporsi per paura di perdere occasioni di lavoro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - MrLin27 : Ucraina ultime notizie. Kiev, sfondate linee di difesa russe vicino a Kherson. Mosca sposta mezzi e truppe dalla Cr… - VesuvioLive : Domenica In, la nuova sigla sarà di Sannino e Ricciardi: “Un sogno che si avvera” -