Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.538 contagi e 14 morti: bollettino 30 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 1.538 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, 214 confermati con tampone molecolare e 1.324 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Dei nuovi decessi, 4 sono uomini e 10 donne con un’età media di 88,1 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.281.765 (93,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.004 tamponi molecolari e 10.083 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,9% è risultato positivo. Sono invece 2.249 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,4% è risultato positivo. Gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 1.538 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 14. I nuovi casi, 214 confermati con tampone molecolare e 1.324 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Dei nuovi decessi, 4 sono uomini e 10 donne con un’età media di 88,1 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.281.765 (93,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.004 tamponi molecolari e 10.083 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,9% è risultato positivo. Sono invece 2.249 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,4% è risultato positivo. Gli ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - TuttoSuRoma : Via Laurentina strada da incubo: da #Roma ad Ardea buche, frane, rifiuti e prostitute (FOTO) - corgiallorosso : #Roma, #Camara è sbarcato a Fiumicino: ora visite mediche a Villa Stuart -