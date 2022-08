Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia, 1.957 contagi e 13 morti: bollettino 30 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 1.957 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 agosto 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 12.952 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono scesi a 71.250 (608 in meno rispetto a ieri). Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 2.552, mentre dei 13 decessi riportati oggi (12.079 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 4 si sono registrati ieri mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 428, mentre si trovano in terapia intensiva 23 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 388 a Palermo, 414 a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 1.957 i nuovida coronavirus302022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 12.952 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono scesi a 71.250 (608 in meno rispetto a ieri). Dalquotidiano del ministero della Salute emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 2.552, mentre dei 13 decessi riportati(12.079 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 4 si sono registrati ieri mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 428, mentre si trovano in terapia intensiva 23 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 388 a Palermo, 414 a ...

