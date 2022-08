Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 722 contagi e 7 morti: bollettino 30 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 722 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 agosto. Si registrano inoltre altri 7 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4223 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 101 ( come ieri ). Sono 11.039 i casi di isolamento domiciliare (-777). Si registrano 7 decessi: 1 uomo di 93 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 97 anni, residente nella provincia di Nuoro; 1 uomo di 87 anni, residente nella provincia di Oristano e 4 uomini di 80, 82, 83 e 88 anni, residenti nella provincia di Sassari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 722 i nuovidainsecondo ildi, 30. Si registrano inoltre altri 7. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4223 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 101 ( come ieri ). Sono 11.039 i casi di isolamento domiciliare (-777). Si registrano 7 decessi: 1 uomo di 93 anni, residente nella provincia del Sud; 1 donna di 97 anni, residente nella provincia di Nuoro; 1 uomo di 87 anni, residente nella provincia di Oristano e 4 uomini di 80, 82, 83 e 88 anni, residenti nella provincia di Sassari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, il giorno di Saric: arrivo in città e contratto firmato al Barbera. Le... - Mediagol : Palermo, il giorno di Saric: arrivo in città e contratto firmato al Barbera. Le... -