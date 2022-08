Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 441 contagi e nessun morto: bollettino 30 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) In Basilicata sono 441 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 30 agosto 2022, su un totale di 1.545 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle Ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 368 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 42 (+1) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Potenza; 21 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 7.148. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Insono 441 i nuovida coronavirus, 302022, su un totale di 1.545 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per-19. Sono i dati deldella task force regionale riferito alle24 ore. Nello stesso report sono state registrate 368 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 42 (+1) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Potenza; 21 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 7.148. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: ???? Dopo che il leader sciita Moqtada al-Sadr ha rassegnato le dimissioni, centinaia di suoi sostenitori hanno assaltato… - junews24com : Gol Mancini: il giovane attaccante sigla la sua prima rete in bianconero - VIDEO - -