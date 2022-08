Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 1.231 contagi e 3 morti: bollettino 30 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 1.231 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 30 agosto 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 538.837. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (dei deceduti comunicati in data odierna un caso di Teramo è relativo ai giorni passati) e si attesta a 3.631. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 508.656 dimessi/guariti (+745 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.550 (-63 rispetto a ieri). Di questi, 140 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (come ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle Ultime 24 ore sono stati eseguiti 1052 tamponi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 1.231 i nuovida coronavirus registrati, 302022, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 538.837. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (dei deceduti comunicati in data odierna un caso di Teramo è relativo ai giorni passati) e si attesta a 3.631. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 508.656 dimessi/guariti (+745 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 26.550 (-63 rispetto a ieri). Di questi, 140 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (come ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 1052 tamponi ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - peacelink : La #controffensiva #Ucraina Kiev ha detto che le sue truppe sono riuscite a sfondare le linee di difesa russe nel… - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio registrati 2.362 nuovi contagi e 6 decessi: il bollettino aggiornato -