Ultime Notizie – Covid Italia, scenari per l’autunno: “Ripresa contagi ma senza stress ospedali” (Di martedì 30 agosto 2022) Il possibile scenario Covid per l’autunno “potrebbe essere quello di una Ripresa dei contagi, non possiamo dire se a settembre o in ottobre, con un sali e scendi che ormai non è più stagionale ma gli ospedali non andranno sotto stress“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2, analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. “Oggi i numeri del Covid ci dicono che c’è una stabilizzazione dei casi, la scorsa settimana sembrava ci potesse essere una risalita – analizza il fisico – ma nella settimana che si è chiusa domenica abbiamo avuto 6mila casi in più rispetto alla precedente. Venivamo da settimane in calo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Il possibileper“potrebbe essere quello di unadei, non possiamo dire se a settembre o in ottobre, con un sali e scendi che ormai non è più stagionale ma glinon andranno sotto“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2, analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. “Oggi i numeri delci dicono che c’è una stabilizzazione dei casi, la scorsa settimana sembrava ci potesse essere una risalita – analizza il fisico – ma nella settimana che si è chiusa domenica abbiamo avuto 6mila casi in più rispetto alla precedente. Venivamo da settimane in calo ...

