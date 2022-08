Ultime Notizie – Caro energia, verso proroga ‘sconto’ imprese e taglio accise (Di martedì 30 agosto 2022) proroga per tutto il quarto trimestre del credito di imposta sulle bollette delle imprese energivore e dell’abbattimento degli oneri di sistema. A quanto apprende l’Adnkronos, sono queste due delle misure che intende varare il governo contro il Caro-energia. Le misure potrebbero trovare spazio in un nuovo decreto o essere inserite come emendamento al dl Aiuti bis in esame in Parlamento. E’ atteso inoltre un decreto ministeriale per prorogare il taglio di 30,5 centesimi delle accise sul carburante dal 20 settembre al 5 ottobre, quindi meno di un mese come inizialmente ipotizzato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022)per tutto il quarto trimestre del credito di imposta sulle bollette delleenergivore e dell’abbattimento degli oneri di sistema. A quanto apprende l’Adnkronos, sono queste due delle misure che intende varare il governo contro il. Le misure potrebbero trovare spazio in un nuovo decreto o essere inserite come emendamento al dl Aiuti bis in esame in Parlamento. E’ atteso inoltre un decreto ministeriale perre ildi 30,5 centesimi dellesul carburante dal 20 settembre al 5 ottobre, quindi meno di un mese come inizialmente ipotizzato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

