Ultime Notizie – Caro energia, quanto pesa la speculazione? I rincari e le truffe (Di martedì 30 agosto 2022) Le quotazioni del gas e dell'energia elettrica fanno alzare le bollette e spingono i prezzi, producendo inflazione. La carenza di materie prime, un problema che la guerra in Ucraina ha reso ormai cronico, contribuisce facendo la sua parte. E il costo dei trasporti fa il resto. C'è però una quota variabile di speculazione che cerca di allargare i margini, lungo la filiera della produzione e distribuzione di beni e servizi, a spese del consumatore finale. Succede a più livelli, con una costante che ricorre. A ogni passaggio, dall'origine al negozio quando si parla di prodotti e nel processo di formazione del prezzo quando si parla di energia e di carburanti, c'è il tentativo di difendere una quota di guadagno. E' la speculazione che agisce sui mercati, con gli investimenti e le scommesse sulle quotazioni, e anche ...

