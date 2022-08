Ultime Notizie – Caro energia, dal legno all’ortofrutta: le imprese che rischiano di chiudere (Di martedì 30 agosto 2022) Una lunghissima lista di imprese in grave difficoltà. In tutti i settori e con lo stesso problema, i costi insostenibili dell’energia legati all’aumento delle bollette di luce e gas. Si rincorrono gli appelli e le richieste di aiuto, con tante aziende a rischio chiusura e una mappa del disagio in costante aggiornamento. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, con i conti che restituiscono una fotografia impietosa: a queste condizioni, non ci si può che fermare. L’allarme è diffuso in tutta Italia, in comparti diversi, e richiama l’attenzione delle forze politiche e del governo. L’estate non è ancora finita ma il tessuto produttivo italiano è già vicino al collasso. legno e arredo. “Se l’Europa e, o il governo italiano non mettono in campo a strettissimo giro misure volte a bloccare gli aumenti ormai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Una lunghissima lista diin grave difficoltà. In tutti i settori e con lo stesso problema, i costi insostenibili dell’legati all’aumento delle bollette di luce e gas. Si rincorrono gli appelli e le richieste di aiuto, con tante aziende a rischio chiusura e una mappa del disagio in costante aggiornamento. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, con i conti che restituiscono una fotografia impietosa: a queste condizioni, non ci si può che fermare. L’allarme è diffuso in tutta Italia, in comparti diversi, e richiama l’attenzione delle forze politiche e del governo. L’estate non è ancora finita ma il tessuto produttivo italiano è già vicino al collasso.e arredo. “Se l’Europa e, o il governo italiano non mettono in campo a strettissimo giro misure volte a bloccare gli aumenti ormai ...

