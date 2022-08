Ultime Notizie – Caro bollette, su misure pesa nodo risorse: verso Nadef light a settembre (Di martedì 30 agosto 2022) Il governo resta alle prese con il nodo risorse per finanziare le nuove misure contro il Caro-energia chieste a gran voce dal mondo produttivo per scongiurare un blackout delle filiere più esposte già ad ottobre. Intanto si prefigurerebbe la stesura di una Nadef light il 27 settembre da parte del governo uscente. A quanto apprende l’Adnkronos, la griglia previsionale sulla quale costruire la manovra di bilancio potrebbe essere stilata indicando solo le stime su pil, inflazione e lavoro o potrebbe contenere tutte le stime ma a ‘bocce ferme’, ovvero a politiche invariate e non tenendo conto del programma di governo, trattandosi di un esecutivo dimissionario. Intanto continuano le riunioni tecniche dei ministeri coinvolti per dare seguito agli interventi prioritari ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Il governo resta alle prese con ilper finanziare le nuovecontro il-energia chieste a gran voce dal mondo produttivo per scongiurare un blackout delle filiere più esposte già ad ottobre. Intanto si prefigurerebbe la stesura di unail 27da parte del governo uscente. A quanto apprende l’Adnkronos, la griglia previsionale sulla quale costruire la manovra di bilancio potrebbe essere stilata indicando solo le stime su pil, inflazione e lavoro o potrebbe contenere tutte le stime ma a ‘bocce ferme’, ovvero a politiche invariate e non tenendo conto del programma di governo, trattandosi di un esecutivo dimissionario. Intanto continuano le riunioni tecniche dei ministeri coinvolti per dare seguito agli interventi prioritari ...

