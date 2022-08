Ultime Notizie – Caro bollette, Fratoianni: “Restituire a famiglie e imprese 50 mld di extraprofitti” (Di martedì 30 agosto 2022) “Lo ripeto ancora una volta ci sono 50 miliardi di euro di extra profitti per le compagnie energetiche che si sono formati attraverso meccanismi speculativi, sono extra profitti che vanno oltre ai guadagni normali: si prendano subito quei 50 miliardi e si mettano a disposizione del sistema delle imprese che rischia di chiudere e per le famiglie che non riescono a pagare le bollette”. Lo afferma in un’intervista a Rainews il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, capolista per la Camera dell’Alleanza Verdi Sinistra in Toscana. “Non capisco perché una cosa così semplice – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – sia ancora così marginale nel dibattito politico. Siamo fra i pochi, se non gli unici, ad averlo detto in modo chiaro, oltre ad aver presentato come Alleanza Verdi Sinistra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “Lo ripeto ancora una volta ci sono 50 miliardi di euro di extra profitti per le compagnie energetiche che si sono formati attraverso meccanismi speculativi, sono extra profitti che vanno oltre ai guadagni normali: si prendano subito quei 50 miliardi e si mettano a disposizione del sistema delleche rischia di chiudere e per leche non riescono a pagare le”. Lo afferma in un’intervista a Rainews il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, capolista per la Camera dell’Alleanza Verdi Sinistra in Toscana. “Non capisco perché una cosa così semplice – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – sia ancora così marginale nel dibattito politico. Siamo fra i pochi, se non gli unici, ad averlo detto in modo chiaro, oltre ad aver presentato come Alleanza Verdi Sinistra ...

